El rei insta el Parlament a «afrontar els problemes que afecten tots els catalans»

El rei Felip VI, com era d'esperar, no va atendre la petició de Carles Puigdemont de rectificar. Però sí que el seu missatge de Nadal va tenir un to més assossegat i conciliador que el seu famós discurs del 3 d'octubre passat. El rei, no obstant, va dedicar una part del seu missatge a parlar de Catalunya i va deixar ben clar que el nou Parlament «ha d'afrontar els problemes que afecten a tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat en el bé comú de tothom».

El monarca, en un discurs que Televisió de Catalunya va relegar al canal 3/24, va indicar que «el camí no pot portar de nou a l'enfrontament o a l'exclusió». Entén que la via desitjada és la convivència per recuperar «la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu» per tal que «les idees no distanciïn ni separin les famílies i els amics».

Felip VI va tornar a apel·lar a la Constitució: «Quan els principis bàsics es trenquen, la convivència primer es deteriora i després es fa inviable». I en una referència clara a Catalunya, també va afirmar que Espanya és una democràcia madura en la qual «no es poden imposar les idees pròpies davant dels drets dels altres».

Felip VI espera, tanmateix, que «reneixi la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya» i que es reafirmin valors com «la seva capacitat de lideratge i d'esforç, el seu esperit creatiu i la vocació d'obertura, la seva voluntat de compromís i el seu sentit de la responsabilitat».

Per al monarca, l'any 2017 ha estat «marcat, sobretot, per la situació de Catalunya», però en el seu missatge també es va referir a altres temes, com l'economia, l'ocupació, el terrorisme, la corrupció i el medi ambient. En aquest sentit, va destacar que «ha estat un any en què hem comprovat el compromís molt sentit, ferm i sincer dels espanyols amb l'Espanya democràtica que junts hem construït», i que «al llarg dels últims 40 anys hem aconseguit fer realitat un país nou i modern, entre els més avançats del món»

«Hem assentat definitivament la democràcia, fins i tot superant fa dècades un intent d'involució de les nostres llibertats i drets, així com som una part essencial d'una Unió Europea amb la qual compartim objectius i una mateixa visió del món», va assenyalar. Felip VI va indicar també que «davant del terrorisme hem aconseguit fer prevaler la vida, la dignitat i la llibertat de les persones amb la força de les nostres conviccions democràtiques» per rematar els elogis a l'Estat, destacant que «hem dut a terme la transformació més profunda de la nostra història en molts àmbits de la nostra vida: en educació i en cultura, en sanitat i en serveis socials, en infraestructures i en comunicacions, o en defensa i seguretat ciutadana».

En tot cas, va remarcar que «tot aquest gran canvi, tot aquest gran salt sense precedents a la nostra història, ha estat possible gràcies a una Espanya oberta i solidària, no tancada en si mateixa, una Espanya que reconeix i respecta les nostres diferències, la nostra pluralitat i la nostra diversitat, amb un esperit integrador».