El sobiranisme lamenta que Felip VI hagi «perdut una oportunitat» per tornar a l'arbitratge

El sobiranisme ha criticat el missatge del rei espanyol, Felip VI, d'aquest diumenge per la Nit de Nadal. En l'homenatge a la tomba del primer president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, en el 74è mort de la seva mort, i des del cementiri de Montjuïc, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha dit que el monarca "ha perdut una oportunitat" de tornar a l'arbitratge i demostrar que ha llegit el resultat de les eleccions del 21-D. En una línia similar, el líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha exigit a Felip VI que renunciï a la "unilateralitat de les porres i la violència". Al seu torn, el portaveu polític de Demòcrates, Toni Castellà, ha asseverat que no ha vist "cap variació" en el missatge del rei espanyol. Finalment, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha dit que el "somni" de veure Catalunya lliure és "més a prop".

Castellà ha afegit que, si hi hagués hagut algun canvi en el discurs, Felip VI hauria dit que acceptava el resultat de les urnes de diumenge passat. Segons el líder de Demòcrates, el monarca hauria d'haver incentivat el govern espanyol a fer efectiva la República catalana, d'acord amb la "majoria de forces" després del 21-D.

D'altra banda, tant Pujol, com Bosch i Castellà també han recordat que aquest Nadal els consellers i el president destituïts, que són a Brussel·les, així com els dirigents independentistes empresonats, no podran passar les festes a casa amb els seus familiars. Des del 1980 les institucions i diversos col·lectius homenatgen Macià el dia de Nadal amb ofrenes florals.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha recordat la trajectòria de Macià, ha reivindicat el seu esforç com a president i s'ha mostrat convençut que, com va dir el també expresident de la Generalitat Lluís Companys, Catalunya "tornarà a vèncer". Per altra banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentat que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, així com la resta de dirigents empresonats o a Brussel·les no hagin pogut assistir a l'homenatge a Macià.