Tabàrnia: una plataforma promou la independència de Barcelona i Tarragona de Catalunya

Tabàrnia ha estat una de les paraules més comentades a les xarxes socials en aquests dos darrers dies nadalencs. Més de 160.000 tuits l'han convertit en 'trending topic' a l'estat espanyol en època de 'sequera política'. Es tracta d'un neologisme que la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' promou per 'independitzar' Barcelona i Tarragona de Catalunya arran dels resultats de les eleccions del 21-D. Segons l'entitat, Tabàrnia estaria formada per les 9 comarques on els partits constitucionalistes van obtenir majoria per sobre de les opcions independentistes (Tarragonès, Alt i Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Orienta i Occidental i Maresme). 'Barcelona is not Catalonia' ja ha llençat diverses propostes per aquesta nova comunitat autònoma com la petició d'un referèndum 'com va fer Anglaterra amb Escòcia' o la creació d'una nova bandera. Inés Arrimadas, Albert Rivera i Societat Civil Catalana ja s'han fet ressò de la iniciativa i han retuitat alguns dels missatges.