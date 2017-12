Activada l'alerta Ventcat per fortes ventades aquest dimecres

Protecció Civil ha activat aquest dimecres l´alerta del pla Ventcat per fortes ventades a la majoria de comarques de Catalunya a partir d'aquest migdia. Segons el servei Meteorològic, les ventades, que ja estan afectant des d'aquest matí, s'intensificaran a partir del migdia i fins aquest vespre amb especial incidència al litoral i prelitoral de la costa de Barcelona i Tarragona. El vent intens també afectarà les cotes altes de les zones de muntanya.



A la ciutat de Manresa, un arbre ha caigut a la Plaça Milcentenari a causa de la forta ventada:





A les zones urbanes del litoral i prelitoral de l'àmbit metropolità de Barcelona i de les comarques de Tarragona s'esperen incidències per les fortes ratxes de vent que seran superiors a les habituals, segons ha indicat Protecció Civil, que, per aquest motiu, ha demanat molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l´exterior a partir del migdia i fins al vespre per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals.Per la seva banda, l´Ajuntament de Barcelona també ha activat a mig matí el Pla Bàsic d´Emergència per ventades a la ciutat en la seva fase d'alerta.