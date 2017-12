Detenen els dos regidors de la CUP de Reus investigats per un delicte d'odi

Els Mossos d'Esquadra han detingut per ordre judicial aquest dimecres al migdia els regidors de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens i Oriol Ciurana, investigats per un delicte d'odi contra la policia, segons ha informat la CUP.

El Jutjat d'Instrucció 2 de Reus havia ordenat la detenció perquè compareguin aquest dijous a les 9 hores per un presumpte delicte d'incitació a l'odi, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'ordre l'adopta després d'haver-los citats dues vegades en aquesta causa i, que "sense que es tingui coneixement de cap raó", no hagin comparegut.

La jutge ha ordenat que siguin detinguts i portats al jutjat aquest dijous 28 de desembre a les 9.00 hores, amb l'única finalitat que siguin portats davant l'autoritat judicial com a investigats.

Després de ser-los notificada l'ordre, els dos regidors han acudit el matí d'aquest dimecres a l'Ajuntament, des d'on han dit que esperaven que es fes efectiva l'ordre per detenir-los per incompareixença.

Diverses desenes de persones s'han concentrat davant del consistori en solidaritat amb aquests regidors. Després d'aquesta ordre de detenció, la CUP ha afirmat en el seu Twitter: "Som moltes i la solidaritat és la millor eina. Seguirem construint la República i defensant els drets bàsics d'expressió i manifestació. Reiterem que no hem comès cap delicte".

«Les vegades que sigui necessari»



Marta Llorens ha assegurat en declaracions als mitjans davant el consistori que ho tornarien a fer i ho repetirien "les vegades que sigui necessari" i ha vaticinat que la repressió segueix i anirà en augment i serà de llarga durada.

Ha explicat que no s'han presentat davant del jutge perquè no reconeixen el marc de la justícia espanyola, en les seves paraules, i estan en contra "de l'aparell de l'Estat que posa en evidència que no hi ha separació de poders".

Ciurana ha afirmat que com cada dia han anat a treballar: "Ja saben on vivim i on treballem, ho saben tot perquè aquesta maquinària de l'Estat espanyol està organitzant tot el necessari per reprimir-nos i que la democràcia sigui una paraula repressiva".

D'altra banda, la jutge acorda citar per al dia 29 a les 10.00 hores a l'edil de la CUP de Reus Maria Assumpció Quadrada com investigada, després que la primera vegada que va ser citada no es va poder dur a terme per manca de disponibilitat de el seu lletrat i la següent no es va presentar.