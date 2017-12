Egipte executa quinze persones condemnades per terrorisme

Les autoritats egípcies van executar ahir un total de 15 persones per la seva implicació en accions terroristes a la península del Sinaí, on l'exèrcit s'enfronta a grups armats radicals i on el novembre passat va tenir lloc un brutal atac que va deixar més de 300 morts en una mesquita freqüentada per sufís.

Una font de seguretat ha informat a Efe que onze dels condemnats van ser executats a la presó de Burg al Arab, situada a la província septentrional d'Alexandria, i altres quatre, a la presó de Wadi Natrun, a la província d'Al Beheira, al delta del Nil.