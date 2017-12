Mor un home en caure del balcó de casa seva a Segur de Calafell a causa del vent

Un home ha mort aquest dimecres al matí en caure del balcó de casa seva a Segur de Calafell, al Baix Penedès, a causa del fort vent, segons ha informat Protecció Civil. El telèfon d'emergències 112 ha rebut a les 10.50 hores l´avís que un home que estava realitzant una reparació a la finestra de casa seva havia perdut l´equilibri per una forta ratxa de vent i ha caigut a un pati interior. Com a conseqüència de la caiguda, l´home, de 56 anys, nacionalitat espanyola i veí de Segur de Calafell, ha resultat mort. El Sistema d´Emergències Mèdiques SEM ha desplaçat al lloc tres ambulàncies, que li han fet maniobres de reanimació cardiopulmonar però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d´Esquadra també han mobilitzat tres patrulles.