Un mosso es mata amb l'arma reglamentària estat de servei

Un agent dels Mossos d'Esquadra es va suïcidar amb la seva arma reglamentària dilluns passat a la tarda a l'Hospital de Bellvitge, segons va avançar Catalunya Ràdio i van confirmar fonts dels Mossos a l'ACN. Els fets es van produir aquest dilluns a primera hora de la tarda, quan l'agent policial estava de servei custodiant un pres amb un altre company. Va entrar en un lavabo del centre hospitalari i es va disparat un tret al cap amb la seva arma reglamentària. Els serveis d'emergència que es van desplaçar al punt on van tenir lloc els fets no van podert fer res per salvar la vida de l'agent.