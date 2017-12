Un nou temporal de fred i neu amenaça la Península

La borrasca Bruno, la segona amb nom propi de la temporada, s'aguditzarà les pròximes hores amb intenses nevades i mala mar, encara que el més significatiu i perillós seran les fortes ratxes de vent –fins a 110 quilòmetres per hora o més– en nombroses àrees de la península.

El més destacat que deixarà aquest temporal serà el fort vent, segons va explicar Ana Casals, portaveu de l'Agència de Meteorologia (Aemet), per assenyalar que, tot i que de moment no es preveuen «vents huracanats», puntualment es podrà arribar a ratxes de 120 quilòmetres o més en algunes zones, sobretot de muntanya.

Pel que fa a la neu, es preveuen acumulacions d'entre 20 i 30 centímetres en àrees dels Pirineus i entre 5 i 20 centímetres en zones de Castella i Lleó i Castella-la Manxa, mentre que a Madrid la neu caurà a la Sierra i deixarà al voltant de 10 centímetres de gruix.

La Comunitat de Madrid ha activat el nivell 0 del pla d'inclemències hivernals a partir de les 21.00 hores d'avui fins dimarts a les 21.00 hores, davant la previsió de nevades.

El temporal marítim també serà bastant «generalitzat i destacat» a les costes de Galícia i el Cantàbric, amb vents de l'oest i sud-oest amb força de 7 a 8 i onades de mar combinada de 6 a 8 metres. A la Mediterrània es preveu força 7, i ocasionalment 8, amb onades d'entre 3 i 4 metres, que afectaran les costes de les Balears, Catalunya i el sud-est d'Andalusia.

A Cantàbria, davant l'avís per forts vents, l'Ajuntament de Santander va activar el dispositiu preventiu per fenòmens costaners adversos al litoral. La mateixa situació es preveu a la ciutat de Lugo, on es van tancar els dos parcs urbans de la ciutat al públic «com a mesura de prevenció», així com a Sant Sebastià, on el seu Ajuntament va tancar el Passeig Nou i els accessos al Pinta del Vent i l'espigó de la Zurriola.

Per evitar riscos innecessaris, Protecció Civil ha recomanat extremar les precaucions davant els forts vents i suggereix assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública, a més d'allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre.

Així mateix, recorda que cal extremar les precaucions al volant, especialment a la sortida dels túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit, i que no cal posar en risc la vida per captar imatges espectaculars del fort onatge.