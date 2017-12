Trump ha passat més d'un terç del que porta de mandat en clubs privats

Al president nord-americà, Donald Trump, no li agrada gaire Washington, i quan pot de seguida s'escapa. Dels 340 dies que porta al càrrec, n'ha passat gairebé un terç en terrenys de la seva propietat, com la seva residència privada de Florida o els seus camps de golf a Nova Jersey o Virginia.

«No seré un president que m'agafi vacances. Rarament deixaré la Casa Blanca perquè tenim molta feina a fer», va afirmar l'any 2015, poc després d'anunciar la seva intenció de competir per la candidatura republicana al càr-rec. Tot i això, quan és a punt de complir el seu primer any de mandat, les xifres mostren que n'ha passat gairebé un terç, més de cent dies, fora de Washington.

La seva destinació preferida és Mar-a-Llac, a Palm Beach (Florida), on precisament passa el seu primer Nadal com a president al costat de la seva família, lloc al qual li agrada referir-se com la «Casa Blanca d'Hivern».

Aquest ha estat el lloc escollit per atendre les visites oficials de dos dels pesos pesats de l'escena internacional: el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, i el president xinès, Xi Jinping.

En total, Trump ha passat quaranta dies a Mar-a-Llac, on ahir va iniciar la jornada abans de desplaçar-se al seu club de golf privat per gaudir del seu esport preferit, dins de la seva rutina vacacional.

Al compte de Twitter, Trump va desitjar «un bon Nadal a tothom» i va assegurar que tornarà «a la festa per tornar a fer els EUA grans de nou», fet que, al seu parer, «està succeïnt més ràpidament del que ningú havia anticipat».