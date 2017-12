Zoido diu que no els «tremolarà el pols» si han de detenir Marta Rovirai Elsa Artadi

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que a la policia «no li tremolarà el pols» si cal detenir més polítics a Catalunya. En una entrevista a Okdiario, Zoido va assegurar que «la Justícia i la policia judicial són independents».

Preguntat per la imputació de Marta Rovira (ERC) i sobre Elsa Artadi (JxCat), com a mà dreta de Puigdemont, el ministre va etzibar que, «si cal detenir nous càrrecs, se'ls detindrà», encara que siguin «nous càrrecs electes» després del 21-D. Són les primeres valoracions que fa el ministre després de les eleccions. La lectura que en fa és que «el vot no independentista és superior al vot independentista». Segons la seva opinió, a mesura que s'han anat celebrat eleccions, el vot independentista ha anat disminuint. «És cert que en menor mesura del que nosaltres hauríem desitjat, però és veritat que ha anat disminuint», va declarar el ministre.