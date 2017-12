Foment insta el Govern a frenar la fuga d'empreses i a donar seguretat jurídica

La principal patronal catalana, Foment del Treball, va instar ahir el nou Govern que sorgeixi de les eleccions del 21 de desembre a «frenar» la fuga d'empreses de Catalunya i a crear un marc de «seguretat jurídica» al territori.

En una roda de premsa prèvia a l'assemblea general de Foment, el president d'aquesta patronal, Joaquim Gay de Montellà, va fer aquestes peticions al Govern català que sorgeixi com a conseqüència de les eleccions catalanes del 21 de desembre.

Gay de Montellà va alertar que, si no es talla la fuga d'empreses i es crea un entorn d'estabilitat institucional i de seguretat jurídica a Catalunya, «en tres o cinc anys» Catalunya creixerà amb menys ritme que l'actual i «deixarà de ser un dels motors d'Europa».



Retirar el 155

D'una altra banda, Gay de Montellà va instar el Govern espanyol a retirar «immediatament» l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i es va felicitar perquè els policies desplaçats a Catalunya per la crisi catalana tinguin ja data de tornada als seus llocs d'origen.

I és que Foment entén que, després d'unes eleccions catalanes que han registrat una participació històrica, ara correspon «la recuperació institucional de la Generalitat i la formació d'un Govern» d'acord amb allò que han votat els ciutadans.

Això no obstant, Foment mostra la seva preocupació perquè continuï la marxa de seus socials de Catalunya –3.160 empreses des de l'1 d'octubre–, i per això confia que el nou Govern aconsegueixi «parar» aquesta fuga de companyies. «Hem d'aconseguir que les empreses no tinguin dubtes que els facin anar-se'n», va dir Gay de Montellà, acompanyat del secretari general d'aquesta patronal, Joan Pujol.



Eleccions entre setmana

Respecte als comicis de dijous passat, Gay de Montellà va assegurar que vist el nivell de participació assolit (82 %) s'hauria de «valorar» si celebrar-los «sempre entre setmana».

Preguntat per la idea de la plataforma «Barcelona is not Catalonia» de crear una nova comunitat autònoma denominada Tabarnia, formada per comarques de Tarragona i Barcelona on l'independentisme és minoritari, Joaquim Gay de Montellà s'ho va prendre de broma: «Avui és 27 de desembre, no 28», va assegurar en al·lusió al Dia dels Sants Innocents que se celebra justament avui.