El govern espanyol prorrogarà els pressupostos de la Generalitat al Consell de Ministres

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciat que el Consell de Ministres prorrogarà aquest divendres els pressupostos de la Generalitat per al 2018. Bermúdez de Castro, un dels arquitectes de l'article 155, ho ha confirmat en una entrevista a la televisió autonòmica aragonesa, després que fa unes setmanes anunciés al Senat que l'executiu estatal treballava en la pròrroga. Cal recordar que a finals de juny es feia públic que el Govern no elaboraria pressupostos per a l'any següent a l'espera del resultat del referèndum previst per a l'1 d'octubre. Es confirma, doncs, el que es deia aleshores des del Departament d'Economia, que fos quin fos l'escenari, el 2018 seria any de pròrroga pressupostària. El Govern que es conformi al Parlament a partir dels resultats electorals del 21 de desembre es trobaran, doncs, un comptes idèntics als que han fet funcionar l'Administració catalana aquest any.