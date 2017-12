Jordi Pujol Ferrusola abandona la presó després de dipositar mig milió de fiança

Jordi Pujol Ferrusola va abandonar la presó de Soto del Real ahir, dimecres 27 de desembre del 2017, després d'estar-hi durant més de vuit mesos i un cop abonats els 500.000 euros fixats com a fiança. L'empresari, abrigat amb un anorac verd i gorra de llana, va sortir de la presó portant a les mans dues grans bosses de plàstic amb tots els seus efectes personals i es va dirigir en automòbil a l'Audiència Nacional. Cap a 2/4 de 8 del vespre va signar a l'Audiència Nacional la seva excarceració.

Pujol Ferrusola hi va ingressar de manera preventiva el 25 d'abril per ordre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en el marc de la investigació per un presumpte delicte de blanqueig de capitals contra la família Pujol. De la Mata considerava aleshores que l'investigat havia continuat fins al dia de l'ingrés a la presó amb els presumptes delictes. Per això li va decretar presó sense fiança. Posteriorment se li va decretar una fiança de tres milions d'euros, que Pujol Ferrusola no va pagar. La setmana passada la quantia va baixar al mig milió, que el pres va dipositar ahir a la tarda. Després va anar a l'Audiència Nacional, on s'hi va estar un quart d'hora, el temps per signar les mesures cautelars que li havia imposat de la Mata: prohibició d'abandonar Espanya, retirada de passaport i compareixences setmanals davant del jutjat.

El dia 25 d'abril el jutge argumentava que dels informes policials elaborats des del febrer del 2016, data en què Jordi Pujol Ferrusola ja havia comparegut davant seu, se'n desprenia que l'investigat havia continuat fent «tota mena d'activitats comptables, bancàries» i d'altres tipus «a través de la utilització de socis, amics i testaferros» per ocultar fons i posar-los «fora de l'abast dels tribunals».

També s'indicava que el primogènit dels Pujol seguia mantenint contactes amb diferents persones, amics o membres de la seva família per «orquestrar versions, armar coartades i aconseguir evitar l'aportació de mitjans de prova a la causa».

A part, de la Mata considerava que Pujol Ferrusola mantenia la disponibilitat d'esquemes societaris nacionals i internacionals dissenyats amb la finalitat específica de situar capitals fora de l'abast de la jurisdicció espanyola, així com la de blanquejar capitals fora d'Espanya i repatriar-los. També afirmava que seguia mantenint relacions «directes i contínues» amb diferents testaferros o fiduciaris en altres països. Tot plegat, indicava de la Mata en l'escrit on acordava la privació de llibertat a Pujol Ferrusola, posava de manifest que l'investigat continuava «l'estratègia d'ocultació de fonts de prova i evidències, dificultant encara més la investigació».

Pel que fa a la rebaixa de fiança, de la Mata argumentava la setmana passada que era una mesura «proporcionada a la gravetat dels fets» i recordava que la investigació desplegada continua tenint per objecte la comprovació de la possible participació de Jordi Pujol Fer-rusola «en fets suposadament constitutius de delictes greus», com els de «falsedat documental, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i organització criminal».