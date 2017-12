Els Mossos detenen dos regidors de la CUP de Reus acusats d'incitació a l'odi

Els Mossos d'Esquadra van detenir per ordre judicial ahir al migdia els regidors de la CUP de Reus Marta Llorens i Oriol Ciurana, investigats per un delicte d'odi contra la Policia, va informar la CUP. Algunes desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça Major de Manresa per demanar-ne la llibertat, una concentració que va tenir lloc en la majoria de capitals de comarca de Catalunya.

El Jutjat d'Instrucció 2 de Reus va ordenar la detenció perquè els dos regidors compareguin avui a les 9 hores per un presumpte delicte d'incitació a l'odi, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'ordre s'adopta després d'haver-los citat dues vegades en aquesta causa i, «sense que es tingui coneixement de cap raó», no hagin comparegut. La jutge va ordenar que fossin detinguts i portats al jutjat ahir, a les 9 del matí, amb l'única finalitat que fossin portats davant l'autoritat judicial com a investigats. Després de rebre la notificació de l'ordre, els dos edils van acudir a l'Ajuntament, des d'on van esperar que es fes efectiva l'ordre per detenir-los per incompareixença.

Diverses desenes de persones es van concentrar davant el consistori en solidaritat amb aquests edils, i la CUP, a través del seu compte de Twitter, va afirmar que s'esperava la detenció de Marta Llorens i Oriol Ciurana «en qualsevol moment». Després d'aquesta ordre de detenció, la CUP va afirmar en el seu compte de Twitter: «Som moltes i la solidaritat és la millor eina. Seguirem construint la República i defensant els drets bàsics d'expressió i manifestació. Reiterem que no hem comès cap delicte».

Els advocats dels dos regidors de la CUP de Reus detinguts van demanar un « habeas corpus» per excés de temps de l'arrest ordenat per la titular del jutjat número 2 de Reus, segons van informar els propis lletrats. La petició, però, va ser desestimada per la a titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Reus.

Per altra banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va emmarcar en el «normal funcionament de la justícia» la notificació de detenció. «Tant de bo no haguéssim de conèixer aquests casos de persones que són reticents a col·laborar amb la Justícia», i llavors «la Justícia es veu obligada a portar-los d'aquesta manera forçada que sembla que és una mica cridaner», va reflexionar Català.