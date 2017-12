Un nen de tres anys perd les orelles per l'atac d'un gos

Un nen de tres anys ha patit ferides greus, inclosa la pèrdua de les dues orelles, en ser mossegat per un o diversos gossos en una finca de la localitat madrilenya del Molar, han informat a Efe fonts d'Emergències Comunitat de Madrid-112.

La família del nen l'ha traslladat al Centre d'Urgències Extrahospitalàries (CUE) d'aquesta localitat a les 16.51 hores, segons la mateixa font. El menor presentava diverses mossegades de gos, les dues orelles arrencades, una mossegada greu a la cuixa esquerra i diverses a la cara de menor gravetat.

Ha estat estabilitzat al centre i traslladat en una UVI del SUMMA 112 a l'Hospital de la Pau, on ha ingressat greu però estable. Fonts de la Guàrdia Civil han indicat a Efe que encara no han rebut cap notificació dels fets, que s'haurien produït en una finca propera al poble, per la qual cosa no s'ha obert cap investigació.