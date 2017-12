El PSOE s'afegeix al PP en l'exigència a Arrimadas perquè prengui la iniciativa després de les eleccions

El PSOE es va unir ahir al PP en l'exigència a la candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, de prendre la iniciativa i d'«exercir el lideratge» després de guanyar les eleccions del dia 21 de desembre, malgrat que els independentistes tenen majoria en escons.

El secretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, va opinar que, en ser la més votada, a Arrimadas li correspon moure fitxa «com entengui convenient», en comptes d'«esperar a veure què passa al món».

Encara que el PSOE no animarà la líder de Cs a Catalunya a intentar la investidura en ser una decisió personal, Ábalos va advertir que la confiança dipositada pels electors «exigeix una resposta». Segons el parer del dirigent socialista, respondre amb alguna iniciativa al «cabal de confiança» dels electors fa que una formació política sigui «seriosa» i tingui viabilitat, si bé va lamentar que fins avui, la nova política ha demostrat que de «viabilitat, poca».

En paral·lel a la crida del PSOE, el PP va redoblar la seva pressió perquè Arrimadas faci un pas endavant, en lloc de «rentar-se les mans» i «abandonar» sense temptejar una majoria constitucionalista a la Generalitat davant la pèrdua d'escons i vots dels separatistes.

«Li demano que es cregui que ha guanyat les eleccions, que és qui més suport té», va assegurar el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, convençut que l'escenari «està obert».

El diputat del PP va negar que el d'Arrimadas sigui un cas similar al del president del Govern, Mariano Rajoy, quan va rebutjar l'oferta del rei d'intentar la investidura després de les eleccions generals de desembre del 2015.

Hernando va recordar que Rajoy va intentar forjar un acord amb el PSOE, cosa que alguns van anomenar «gran coalició», i va ser el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, qui no va acceptar l'oferta. «Nosaltres ho vam intentar, el que passa és que després algú ens va dir el no és no», es va defensar Hernando.

Ciutadans va aconseguir la victòria el 21-D amb 36 escons, per la qual cosa no aconseguiria la majoria absoluta encara que tingués el suport del PSC (17), PP (4) i Catalunya en Comú-Podem (8). Per contra, la suma de Junts per Catalunya (34), ERC (32) i la CUP (4) sí que superaria el llistó de 68 diputats que marca la majoria.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, va lamentar que Cs tingui «por escènica a governar» i va instar Arrimadas a «no defraudar els electors constitucionalistes». En declaracions a Telecinco, Fernández Maíllo va assegurar: «Deixar el lideratge als independentistes sense més no és una bona estratègia». Segons el seu parer, a Catalunya «qualsevol cosa pot passar» i «totes les alternatives són possibles» si no hi hagués acord entre els independentistes.