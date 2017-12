Mor una dona a Jaén en no ser atesa a Urgències en 12 hores

Una dona de 64 anys va morir a la sala d'urgències de l'Hospital San Juan de la Cruz, d'Úbeda (Jaén), on va passar dotze hores en una llitera sense que ningú s'adonés de la seva presència i sense ser atesa. Els fets van ocórrer el 21 de desembre quan la dona es va sentir malament en la residència de majors on vivia en Quesada (Jaén) i, per recomanació del metge, va ser traslladada a l'hospital d'Úbeda, acompanyada per una auxiliar. Al centre hospitalari es van fer càrrec d'ella i passades les dues de la tarda va quedar en una llitera en la sala d'espera, on fins i tot la van cridar diverses vegades però, com no estava en condicions de contestar, van pensar que se n'havia anat.