La plataforma anti-Castor vol que es retornin els diners als consumidors

La Plataforma en Defensa de les Terres de la Sénia va mostrar ahir la seva «satisfacció parcial» després d'haver rebut la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la indemnització milionària al fallit projecte de magatzem de gas Castor.

El moviment social que lluita per desmantellar aquest projecte celebra que el TC hagi anul·lat una indemnització que, en paraules del seu portaveu, Cristina Reverté, és «il·legal i il·legítima». «L'empresa concessionària hauria de revertir la indemnització que ha rebut indegudament», va defensar.

Reverté també va reclamar al ministeri d'Energia que s'asseguri «la restitució dels diners abonats pels consumidors, amb els interessos inclosos i amb la mateixa urgència que va pagar la indemnització».

Per altra part, la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra la indemnització milionària del Castor no ha frenat la publicació anual al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) dels cànons i peatges que el fallit magatzem de gas costarà als consumidors durant el 2018. Tot i que l'alt tribunal qualifica d'inconstitucional el recàrrec que des de fa tres anys assumeixen els consumidors, el govern espanyol preveu seguir cobrant-lo de cara a l'any vinent per sufragar el fracassat projecte. En total, els consumidors del gas hauran de pagar a través de la factura 96.382.954 euros. D'aquests, 80.664.725 euros es pagaran «als titulars amb dret de cobrament amb càrrec al sistema gasista» de la indemnització del Castor, i 15.718.229 euros seran pel manteniment que Enagás Transporte fa de la plataforma marina i les instal·lacions terrestres, tancades i hibernades. L'ordre ministerial també estima que, d'acord amb les obligacions indicades a l'article 3.2 del decret llei (aquest avalat pel TC), «es reconeixen els costos provisionals d'operació i manteniment per a Enagás Transporte», per a l'any vinent i per valor de 15'71 milions d'euros.

Els costos reals s'hauran de justificar amb una auditoria perquè el ministeri els aprovi amb caràcter definitiu però les xifres es repeteixen gairebé idèntiques des que, fa tres anys, es va començar a cobrar aquests peatges i cànons derivats del fracassat magatzem Castor.

El cost del manteniment també s'ha qüestionat en els passats exercicis perquè és gairebé similar als costos que té suposadament el manteniment de l'únic magatzem de gas submarí operatiu a l'estat espanyol, el de Gaviota, al País Basc. El departament que dirigeix Álvaro Nadal va explicar que la sentència sobre la indemnització (1.350,7 milions) a les empreses promotores del Castor només estima els recursos contra l'instrument que es va utilitzar per aprovar-la, però no conclou que el pagament fos indegut.