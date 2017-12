Els promotors de Tabarnia s'apropien de Manresa i de tres comarques independentistes

Tabarnia, la proposta de nova comunitat autònoma que promou la plataforma unionista Barcelona is not Catalonia a partir de les zones on en les eleccions del 21-D van guanyar les forces constitucionalistes per sobre de les independentistes, preveu la inclusió dins d'aquest espai de Manresa i tres comarques amb una clara majoria independentista en els resultats electorals: l'Alt Penedès, l'Alt Camp i el Maresme.

En els mapes de Tabarnia hi sumen l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Maresme i la ciutat de Manresa, territoris on l'independentisme ha obtingut majoria en les eleccions del 21-D i que, per tant, no s'haurien d'incloure en aquesta «nova comunitat». En el mapa també se «separen» tres comarques, el Bages, (Bages català i Bages espanyol), l'Anoia i la Selva.

Tabarnia ha estat una de les paraules més comentades a les xarxes socials en aquests darrers dies nadalencs. Més de 160.000 tuits l'han convertit en trending topic a l'estat espanyol en època de sequera política. Es tracta d'un neologisme que la plataforma unionista Barcelona is not Catalonia promou per independitzar Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya.

Segons l'entitat, Tabarnia estaria formada per sis comarques on els partits constitucionalistes van obtenir més vots que les opcions independentistes (Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental) i per dues comarques més, el Vallès Oriental i el Baix Camp, on els independentistes, tot i quedar per sobre de les forces constitucionalistes, no van arribar al 50% de vots.

Barcelona is not Catalonia ja ha llançat diverses propostes per a aquesta nova comunitat autònoma com la petició d'un referèndum com va fer Anglaterra amb Escòcia o la creació d'una nova bandera. Inés Arrimadas, Albert Rivera i Societat Civil Catalana ja s'han fet ressò de la iniciativa i han retuitat alguns dels missatges.

«El nacionalisme defensa una Catalunya homogènia i xoca fàcilment amb les seves pròpies contradiccions. Defensem una Catalunya dins d'Espanya i la UE on es respecti i s'entengui la pluralitat i diversitat», ha afirmat Arrimadas. «Si els nacionalistes al·leguen l'inexistent dret a dividir, qualsevol pot fer-ho. Prefereixo diversitat i unió», ha reblat Arrimadas, també comentant un dels molts articles als diaris que s'han fet sobre l'ocurrència unionista de Tabarnia.