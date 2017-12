Rajoy apel·la al futur Govern català que no torni a posar a prova la legalitat

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha apel·lat avui al futur Govern de la Generalitat que no torni "a posar a prova" la qualitat de la democràcia, la independència de poders, l'imperi de la llei i la serenitat de la societat que s'han demostrat després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

En la roda de premsa de balanç de l'any al Palau de la Moncloa, el cap de l'Executiu ha tornat a oferir al futur Govern "tota la seva col·laboració" i la seva "millor voluntat" d'un diàleg "constructiu, obert i realista" sempre que sigui "dins de la llei" per resoldre els problemes dels catalans i aconseguir que Catalunya torni a la sendera de la recuperació econòmica.

Rajoy ha recordat que el desafiament independentista ha obligat a aplicar per primera vegada l'article 155 de la Constitució, fet que ha demostrat la "qualitat de la democràcia", la independència dels poders de l'Estat, l'"imperi de la llei", la "utilitat de les normes" i la "serenitat" del conjunt de la societat.

En suma, ha dit que s'ha utilitzat "la llei per defensar la llei i la convivència" i ha apuntat que "allò lògic i el raonable" seria "no tornar a posar a prova" els valors que s'han defensat.

En aquest sentit, ha advertit que no podrà acceptar-se de nou "cap xantatge, mesures de força ni polítiques de fets consumats" i ha fet veure que igual que va passar després de la declaració unilateral d'independència, Europa "no concedirà cap tipus de reconeixement o legitimitat" a qui torni a intentar-ho.

I ha subratllat que el futur Govern català no podrà fer més "apel·lacions a la ruptura o la il·legalitat" atès que la llei "no ho permetrà", i a més ha explicat que els independentistes manquen del suport majoritari de la societat catalana "per mantenir-se en aquesta deriva tan perniciosa".

Confiat en què es pugui obrir una etapa a Catalunya "basada en el diàleg i no en l'enfrontament", Mariano Rajoy ha recordat que el procés ha portat a un "greu deteriorament econòmic" a aquesta comunitat autònoma, sol mitigat en part per l'aplicació de l'article 155, com ha posat de relleu el Banc d'Espanya.