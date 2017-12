Rajoy considera "absurd" que Puigdemont intentés ser investit o exercir com a president des de Brussel·les

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha considerat aquest divendres "absurd" que el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, pugui optar a la investidura com a president de la Generalitat sense tornar de Brussel·les. "No és ni una qüestió jurídica, és de sentit comú. És absurd pretendre ser president d´una comunitat vivint a l´estranger, i més pretendre exercir vivint a l´estranger", ha dit, tot rebutjant així la idea que el presidenciable de JxCat pugui ser investit de forma telemàtica i sense tornar a Catalunya. "Imaginin que jo visqués a Lisboa", ha bromejat, durant la roda de premsa de balanç de l´any que ha fet Rajoy des de la Moncloa.

De la mateixa manera, en resposta a una altra pregunta, Rajoy ha expressat els seus dubtes fins i tot sobre si algú com ell ha de ser candidat a una investidura. "Jo no posaria de candidat a un fugat de la justícia espanyola. No és ja ni una qüestió legal, és un tema de sensatesa, de valors de democràcia i de sentit comú", ha dit. Tot i això, no s´ha tancat a mantenir diàleg ni deixar de reconèixer a qualsevol president de la Generalitat per més que tingui una investigació per sedició o rebel·lió oberta.