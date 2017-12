Rajoy convoca la constitució del Parlament el 17 de gener

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat per al pròxim 17 de gener la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya després –ha dit- de parlar-ho amb els grups polítics. Rajoy ha emplaçat també al futur govern de la Generalitat a "no tornar a posar a prova" l´ordre constitucional, un cop ha quedat demostrada, segons ha afirmat, "la qualitat de la nostra democràcia, la independència de poders, l´imperi de la llei, la utilitzat de les normes i la serenitat de la societat espanyola". Segons el president espanyol, el nou Govern ha de vehicular les seves prioritats polítiques "dins de la llei" i ser capaç de dialogar "amb tots els catalans" i no només "amb la meitat". Ha advertit que no admetrà cap "xantatge" ni "política de fets consumats", i ha situat qualsevol diàleg entre executius en el marc del Congrés dels Diputats.

Mariano Rajoy ha assegurat aquest divendres que l´economia espanyola "va bé" i ha augurat que el 2017 es tancarà amb més de 600.000 nous llocs de treball, en la senda dels 20 milions de treballadors que el seu executiu s´ha fixat com a objectiu per al 2020. Segons Rajoy, "les perspectives de creixement continuen essent bones fins el 2020" i "l´únic factor d´ombra és la inestabilitat a Catalunya" que "ens ha portat a revisar a la baixa la nostra perspectiva de creixement al 2018". Ha assegurat que el 2017 ha estat un any "extraordinàriament difícil" on s´ha produït un factor "tan desestabilitzador com la declaració d´independència" de Catalunya. Malgrat aquest fet ha assegurat que el balanç és "més positiu que negatiu" perquè s´ha aconseguit garantir la "estabilitat" econòmica i social.

El president espanyol ha assegurat que fruit de les actuacions del seu govern "la recuperació" es trasllada, ha dit, a la vida dels ciutadans. "L´economia va bé", ha afirmat Rajoy abans de reiterar que el creixement se situarà a al 3,1% del PIB, per sobre de la mitjana de la zona euro.

"Aquest any hem recuperat el nivell de PIB anterior a la crisi i dues terceres parts de l´ocupació perduda", ha afirmat abans de recordar que "encara hem de seguir treballant per assolir els 20 milions de llocs de treball amb què pretenem acabar el 2019".

També ha destacat la caiguda de la taxa de desocupació en 2,5 punts en un any, en la senda de situar-lo a l´entorn de l´11% al 2020. Pel que fa a l´atur juvenil, ha assegurat que ha tornat al llindar del 2009, mentre que l´atur de llarga durada "s´està reduint amb intensitat".

Segons el president espanyol, això és fruit de les reformes que ha dut a terme el seu executiu, que han permès entre altres un augment de més del 50% de les exportacions fruit de productes "competitius i de qualitat", fet que es tradueix, segons Rajoy, en una millora de l´ocupació.



Record per a les víctimes de l´atemptat



Rajoy, que ha recordat les víctimes de l´atemptat de La Rambla i Cambrils, ha assegurat que aquest atac demostra la necessitat de cooperació en la lluita contra el "fanatisme dels terroristes".