Desenes de ferits en noves protestes palestines contra la decisió de Trump sobre Jerusalem

Milers de palestins van protestar ahir per quart divendres consecutiu, dia de pregària musulmana, contra la decisió dels EUA de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel, i desenes van resultar ferits en enfrontaments amb l'Exèrcit israelià a Gaza i Cisjordània. Cinquanta manifestants van ser ferits a la franja de Gaza per munició real de les tropes israelianes desplegades a la frontera amb Israel, segons el Ministeri de Sanitat. Almenys 120 persones van ser tractades per inhalació de gasos lacrimògens pel personal sanitari i diverses van haver de ser traslladades a centres hospitalaris de la Franja.

Les protestes, en què es van entonar eslògans contra el president nord-americà, Donald Trump, es van repetir en diferents localitats cisjordanes, com Nablus, Hebron, Bilin, Kufr Qadum, Betlem i Al Bireh. La Mitja Lluna Roja va atendre 293 persones a tot Cisjordània, la majoria per inhalació de gas i 63 per lesions provocades per bales d'acer recobertes de cautxú.