L'últim lapsus de Rajoy: "Els desitjo el millor per al 2016"

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va cometre un nou lapsus en saludar l'any entrant en la seva última intervenció pública de 2017. Durant la inauguració de l'ampliació del pont de Rande, a Pontevedra, el líder del PP va finalitzar amb una frase que va desconcertar als presents: "Acabo desitjant-los a tots vostès i a les seves famílies el millor per al proper any 2016".



La confusió de Rajoy s'afegeix a una llista de lapsus o de frases incomprensibles que el president ha anat acumulant en els últims anys i ha generat una onada de bromes en Twitter.







Rajoy: 'feliz 2016' en las puertas de 2018, es decir, el referéndum catalán del 1O de 2017 nunca ha existido, definitivamente es un crack. pic.twitter.com/mOXWSx9JVv — Paco (@pacotor76) 30 de desembre de 2017

El cap de l'Executiu ha aprofitat aquest acte per, en una picada d'ullet a la situació política d'Espanya, subratllant que res millor per acomiadar l'any i donar la benvinguda a 2018 que acudir a un esdeveniment com aquest en el qual s'amplien ponts "que uneixen i no separen".Després de fer un repàs de les principals xifres econòmiques d'Espanya, ha reiterat el seu missatge d'optimisme per al futur que ja va exposar en el balanç de l'any que va realitzar en una compareixença al Palau de la Moncloa.