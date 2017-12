Un nen de tres anys causa el pitjor incendi a Nova York en un quart de segle jugant amb un fogó

Un nen de 3 anys que jugava amb un fogó va desencadenar dijous a la nit l'incendi més tràgic que ha patit la ciutat de Nova York en un quart de segle, amb un saldo de dotze morts, cinc d'ells menors de edat, segons les autoritats.

El foc es va estendre ràpidament per l'edifici de cinc plantes del districte novaiorquès del Bronx i, tot i que els bombers van arribar tres minuts després del primer avís, es van trobar ja amb una enorme tragèdia.

Segons el màxim responsable del cos de bombers de Nova York, Daniel Nigro, la mare del nen no es va adonar que el foc havia començat. Va sortir de l'apartament, amb una filla de 2 anys i el nen de 3, i va deixar la porta oberta, fet que va contribuir a què les flames s'estenguessin ràpidament. «Les escales van actuar com una xemeneia», ha declarat Nigro. «El foc va pujar tan ràpid que la gent va tenir poc temps per reaccionar, ni tan sols van poder baixar per les escales», ha afegit.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, que dilluns comença el seu segon mandat com a regidor, va qualificar aquesta tragèdia com el pitjor incendi en un quart de segle i va destacar especialment que hagi tingut lloc enmig de les festes nadalenques.

El precedent més recent es va registrar el 25 de març del 1990, quan 87 persones van morir per un foc que es va desencadenar a la discoteca Happy Land, del Bronx, un districte amb una forta presència de representants de la comunitat llatina de la ciutat .

L'incendi d'anit va causar més víctimes que un altre foc que va afectar també al Bronx el 8 de març del 2008, amb deu morts, vuit d'ells nens.



Tres nenes entre les víctimes

Les autoritats no han identificat encara les víctimes, però mitjans locals es van adonar que entre elles hi ha tres nenes d'1, 2 i 7 anys.

D'acord amb l'alcalde, a més dels dotze morts hi ha quatre persones en estat crític que «estan lluitant per la seva vida». Cinc de les víctimes van morir dins de l'edifici i la resta quan eren traslladades a l'hospital o rebien atenció mèdica. «No hi ha més persones que s'hagin trobat a faltar», va afirmar el cap de bombers Nigro.