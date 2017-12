Rajoy evita fer autocrítica i fixa el 17 de gener per constituir el Parlament

La sessió constitutiva del nou Parlament de Catalunya sorgit de les eleccions del 21 de desembre se celebrarà el pròxim 17 de gener. Així ho va avançar ahir el president del Govern, Mariano Rajoy, en la roda de premsa de balanç de la seva gestió de l'any 2017, en la qual va calcular que «el normal» és que deu dies més tard «hi hagi sessió d'investidura si hi ha candidat». Així, la sessió d'investidura del nou president de la Generalitat haurà de tenir lloc al Parlament com a màxim el 31 de gener. Rajoy va optar així per no esgotar el termini legal que estableix que la constitució del Parlament ha de realitzar-se dins dels 20 dies hàbils posteriors, de manera que la data límit era el 23 de gener.

Després de les eleccions catalanes del 21-D i estant en vigor encara l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, cor-respon al Govern central signar el decret de convocatòria de constitució del Parlament sorgit de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre.

«El normal és que en deu dies hi hagi sessió d'investidura si hi ha candidat», va dir Rajoy, que va assegurar no saber «qui serà el pròxim president, ni tan sols ens consta que ningú hagi presentat candidatura».

El president va afegir que, en aquests moments, només vol «que s'acabi aquesta situació que genera molta incertesa i que ha fet molt mal a Catalunya des del punt de vista econòmic i de la convivència».



Sense canvis a la vista

Rajoy, no es planteja una remodelació en el seu Executiu com defensen alguns dirigents del partit després de la patacada que ha sofert el PP a les eleccions catalanes, ja que, segons ha dit, el seu Executiu està «complint bé» la seva obligació.

A més a més, va subratllar que els resultats de les eleccions catalanes no són «extrapolables» a nivell nacional, si bé va afegir que seguiran treballant per intentar «millorar» el suport al seu partit entre els ciutadans espanyols. «No faré cap remodelació de Govern», va afirmar taxatiu Rajoy, malgrat que aquesta mateixa setmana l'exministre José Manuel García Margallo li sol·licitava un canvi de jugadors perquè l'aigua no arribi al president del Govern.

El cap de l'Executiu va recalcar que no es planteja aquesta remodelació perquè el seu Govern està «complint la seva obligació». «Si no ho cregués així, efectivament la faria, però no és el cas», va emfatitzar, i va acabar afegint que a ell ningú li ha demanat que realitzi canvis en el seu actual equip ministerial.

Quant a si durà a terme aquesta remodelació en el seu equip quan el ministre d'Economia, Luis de Guindos, deixi la cartera per marxar al Banc Central Europeu (BCE), el president del Govern va indicar que «no han pres cap decisió» en relació amb el titular d'Economia i va afegir que no està vacant aquest lloc al BCE en aquest moment.

Avís als independentistes

El president Mariano Rajoy va instar també el futur govern català a «no tornar a posar a prova» l'ordre constitucional, un cop ha quedat demostrada, segons va afirmar, «la qualitat de la nostra democràcia i la independència de poders».