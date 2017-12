Aena posa a concurs el servei de seguretat als aeroports amb millores salarials

El gestor d'aeroports a Espanya, Aena, ha tret a concurs la contractació del servei de seguretat als aeròdroms per un import total de més de 370 milions d'euros, dels quals 66,9 milions corresponen al de Barcelona-el Prat.

La licitació inclou els acords assolits amb el sector el novembre passat després de la vaga d'Eulen que va afectar l'estiu passat l'aeroport del Prat i que va provocar llargues cues de passatgers en plena campanya turística.

Aena es va comprometre a elevar la despesa a partir del 2018 perquè les empreses de seguretat poguessin aplicar a les seves plantilles l'acord de millores salarials i laborals assolit entre els ministeris de Foment, Ocupació i Interior, els sindicats i les companyies.

La licitació es divideix en dos expedients de contractació, el primer per als aeroports de més trànsit, 27 en total, i fins a un import màxim de 359,4 milions. El segon es refereix a la contractació de la seguretat per als aeroports amb menys de 400.000 passatgers anuals, 20 en total, per un import màxim de 10,8 milions.

Per a l'aeroport de Barcelona, el contracte està repartit en tres lots: inspecció de passatgers, dotat amb 41,4 milions, equipatges, cellers i rondes, amb 23,6 milions, i centre de gestió, amb 1,9 milions.