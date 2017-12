La dona del detingut pel cas de Diana Quer deixa l'home sense coartada

La dona de José Enrique A.G., àlies el Chicle, va canviar la seva versió sobre la nit d'agost del 2016 en què va desparèixer Diana Quer, de la qual l'home és el principal sospitós. La dona, detinguda divendres, va assegurar ahir que no va estar amb el seu marit la nit del 22 d'agost del 2016, quan es va perdre el rastre de la jove madrilenya. Aquesta declaració anul·laria la coartada de l'home, que sempre havia sostingut que va passar aquella nit amb la seva parella.

Rosario R. va canviar la seva versió durant l'interrogatori a què va ser sotmesa pels agents de la Guàrdia Civil a la comandància de Lonzas, a la Corunya, segons van informar ahir fonts de la investigació.

D'aquesta manera, els investigadors veuen com la parella ha entrat en contradiccions, al contrari del que va passar anteriorment, quan el Chicle ja va ser interrogat per la desaparició de la jove i la investigació no va poder prosperar per la coartada que la parella havia estat junta aquella nit o quan la dona de l'ara detingut no va facilitar que continuessin les diligències per la denúncia per una suposada agressió sexual que va presentar la seva germana contra José Enrique A.G.

El canvi en la declaració de la dona del detingut va trascendir a última hora de la tarda d'ahir. Abans, durant el dia d'ahir, el delegat del Govern a Galícia, Santiago Villanueva, ja va confirmar que l'home detingut divendres a Boiro (la Corunya) i la seva dona estaven sent investigats per la desaparició de la jove madrilenya a A Pobra do Caramiñal l'agost del 2016. De fet, va apuntar que el Chicle era «el principal sospitós» de la desaparició de la jove.



L'escorcoll de la casa, avui

Villanueva va assegurar que l'home havia estat detingut «en principi per un intent d'agressió i robatori» a una dona aquesta setmana i que tant ell com la seva dona, també detinguda, estaven sent investigats pel cas de Diana Quer. Ahir la parellla va ser inter-rogada per la Guàrdia Civil i estava previst que a la tarda es procedís a l'escorcoll del domicili dels dos a Rianxo. No obstant això, finalment es va decidir ajornar-lo fins avui al matí. I, molt probablament, demà al matí passaran a disposició judicial.

El delegat del Govern va voler destacar que la detenció d'aquest home i de la seva dona «no és una cosa accidental» ni fruit dels esdeveniments dels «últims moments», sinó que era «la principal línia» d'investigació i el detingut era «el principal sospitós». Així, va assenyalar que els investigadors feia més d'un any que treballaven en moltes línies que s'han anat reduint i la que apuntava a aquestes dues persones era «la principal», al marge de determinades circumstàncies que van precipitar «la seva detenció». En aquest sentit, va insistir, la investigació «s'ha centrat en el 99,9% en aquesta hipòtesi».

Sobre si a la dona detinguda se li atribueix un presumpte delicte d'encobriment, Villanueva va evitar aprofundir en més detalls, però va comentar que «sí que ella no és autora en aquest cas d'aquesta primera detenció –per l'intent de rapte que va portar de nou a el Chicle– i sí que hi té a veure el cas de Diana Quer».

Els dos detinguts van passar la primera nit de divendres a dissabte sota custòdia a la comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de la Corunya.



Reobertura del cas

L'home, com va dir el delegat del Govern, no és un nou conegut per als investigadors perquè ja va ser interrogat en el seu moment per la desaparició, encara que mai va arribar a ser arrestat. El detingut té uns 40 anys i antecedents per tràfic de drogues, agressió sexual o lesions, entre altres delictes.

L'advocat de la mare de Diana Quer, Víctor de Bernat, va indicar també ahir que demanarà la reobertura del cas si es donen indicis de participació dels dos detinguts en la desaparició. Segons l'advocat, si hi ha «indicis suficients» es personarien com a acusació particular per sol·licitar, per tant, l'aixecament del sobreseïment provisional que actualment existeix sobre el cas. No obstant això, el lletrat va demanar «prudència i cautela» perquè encara restava més d'un dia perquè els detinguts passin a disposició judicial si hi ha indicis suficients.