De Guindos calcula en 1.000 MEUR el cost del procés independentista

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha calculat en uns 1.000 MEUR el cost econòmic de la crisi política a Catalunya. En una entrevista a la Cadena Ser, De Guindos ha argumentat que en el quart trimestre del 2017, el creixement econòmic de Catalunya s'ha desaccelerat "de manera important" passant del 0,91% trimestral al 0,4-0,5%.

Així doncs, segons els càlculs del ministre d'Economia, aquestes quatre o cinc dècimes del PIB que s'han perdut corresponen a uns 1.000 MEUR tenint en compte que cada dècima suposa uns 200.000 milions. De Guindos ha lamentat que Catalunya, un dels "motors fonamentals de l'evolució econòmica de la recuperació espanyola", s'hagi convertit en un "llast" en el quart trimestre del 2017. Una situació que, segons ell, posa de manifest "l'enorme incertesa, inquietud i desconfiança que van generar les decisions de l'anterior govern de la Generalitat".

De Guindos ha assegurat que el quart trimestre ja ha estat castigat pel "tema del plantejament independentista". El ministre ha confiat que el nou govern de la Generalitat sigui conscient dels "costos" que està tenint la via unilateral i que l'aparqui de manera definitiva. En cas que es modifiqui aquesta política, De Guindos preveu que aquests 1.000 EUR que calcula que s'han perdut es recuperaran en termes de llocs de treball.

Pel que fa als pressupostos del d'Estat, el ministre s'ha mostrat convençut que una vegada hi hagi govern a Catalunya, el PNV estarà disposat a negociar els pressupostos. "Ens interessa a tots, els interessa a ells, li interessa al govern espanyol, li interessa a Ciutadans. És una senyal molt positiva tenir pressupostos", ha argumentat. En aquest sentit, De Guindos ha afegit que hi ha les bases per fer el text dels pressupostos.

Preguntat pel resultat del PP a les eleccions del 21-D, el ministre ha atribuït els 4 escons a la "polarització del vot" i al "vot útil" que va beneficiar Ciutadans. Tot i així, ha defensat que el candidat Xavier García Albiol és "sòlid" i ha emmarcat els resultats en unes "circumstàncies molt específiques".