Puigdemont exigeix a Rajoy que «repari el dany causat» i negociï

El president destituït i cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, va exigir ahir a l'Estat espanyol que «rectifiqui», «repari el dany causat» i s'assegui a «negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya».

«Vull posar en relleu que el govern espanyol té al davant una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser i, per tant, reconèixer el resultat de les eleccions del 21 de desembre», va assenyalar Puigdemont en el tradicional missatge de Cap d'Any, enguany gravat des de Bèlgica i que va difondre a través dels seus perfils de Twitter, Facebook i Instagram.

«Molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que reclamem des de fa anys», va continuar Puigdemont, que no va aclarir si tornarà a Catalunya per ser investit, però sí que va assegurar que el 2018 el discurs de Cap d'Any del president es farà des del Palau de la Generalitat.

Sense violència ni repressió

Carles Puigdemont va reivindicar el deure d'emprar les eines que l'Estat nega sistemàticament per fer una Catalunya millor. El president destituït va qualificar de «vergonya» i «escàndol» el fet de tenir «presos polítics». «En tenim quatre: el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart», va recordar. «Els acusen, com a tots nosaltres, d'haver complert la promesa electoral i d'haver estat fidels al Parlament de Catalunya, amb l'únic propòsit de construir un país millor», va denunciar.

Puigdemont va qualificar la participació del 82% a les eleccions del 21 de desembre d'«èxit democràtic, tant a casa nostra com a la majoria de països d'Europa». «Podem estar contents, com a poble, de la nostra participació en una jornada, ara sí, sense violència ni repressió», va afegir. A més, va considerar que «som un poble democràticament madur que s'ha guanyat el dret a fer-se a si mateix com a república d'homes i dones lliures».

El president destituït va afirmar que «la solució ràpida i indolora» que Rajoy va proposar als socis de la Unió Europea no ha funcionat. Una proposta que, segons Puigdemont, passava per la «supressió de les institucions catalanes legítimes i democràtiques, intervenció de la Generalitat, convocatòria exprés de les eleccions al Parlament i victòria electoral dels partits constitucionalistes, que formarien un govern autonòmic dòcil i conformista».

«La darrera part no ha sortit com ell somiava», va reblar. «El seu partit ha quedat relegat a la darrera posició i el Govern que presideixo pot mantenir el suport parlamentari», va destacar Puigdemont. I va considerar que «als responsables d'aquesta recepta els hem de preguntar de què ha servit tanta repressió».

Finalment, Puigdemont va desitjar que aquest 2018 «sigui un any pròsper, un any de progrés i un any d'harmonia en què gaudim dels valors fundacionals de la república: llibertat, igualtat i fraternitat».