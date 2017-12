Troben el cadàver de Diana Quer

La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver de Diana Quer, la jove de 18 anys desapareguda a l'agost de 2016 en A Pobra do Caramiñal (la Corunya), a l'interior d'un pou en una nau industrial, han informat fonts de la investigació.

Des de primera hora d'avui agents de la Guàrdia Civil custodien una nau industrial a la parròquia d'Asados, a Rianxo (la Corunya) d'on és originari José Enrique Abuín, conegut com 'El Chicle' i principal sospitós en el cas, i a pocs quilòmetres del seu habitatge habitual, on estava previst un registre avui a les 8.30 hores.

No obstant això, els agents s'han dirigit a aquesta nau industrial a uns quatre quilòmetres i allí acaba d'arribar la comitiva judicial, després de la qual ha acudit un cotxe fúnebre.



Nau abandonada des de feia 5 anys i usada pel contraban de droga

José Enrique Abuín Gey, conegut com Quique 'el Chicle', ha confessat a la Guàrdia Civil aquesta matinada del 31 de desembre que havia llançat a Diana Quer a un pou d'una fàbrica d'Asados (Rianxo) que portava cinc anys abandonada i que, des de llavors, era un punt habitual per amagar contraban de droga, han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Les proves d'ADN que es realitzaran a l'Institut de Medicina Legal de Galícia (IMELGA) determinaran si 'el Chicle', com creuen els investigadors, va actuar només per segrestar a Diana Quer, emmanillar-la i llançar-la al pou d'aquesta nau usada habitualment com a tapadora per tràfic de drogues.

En el passat l'immoble va ser una fàbrica de gasoses i després es va utilitzar per la venda de mobles. També era un lloc freqüentat com a joc pels nens i adolescents de la zona. Ha estat aquí on agents dels Grups Especials d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) han localitzat restes humanes en el pou de la nau.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha agraït la "professionalitat" de la Guàrdia Civil, que ha confirmat oficialment la troballa del cos que "amb tota probabilitat" és de la jove madrilenya Diana Quer, desapareguda a A Pobra do Caramiñal el 22 d'agost del 2016.

Els agents de la Guàrdia Civil s'han presentat a la nau a les cinc de la matinada d'aquest diumenge, 31 de desembre, l'endemà passat que detinguessin a 'el Chicle', un veí de Rianxo amb antecedents per tràfic de drogues, per una denúncia per intent de segrest amb intimidació d'una altra dona.

L'Unitat Central Operativa (UCO) el tenia en la seva llista de sospitosos des del primer moment, principalment perquè havia estat relacionat en el passat amb episodis de violència sexual.

El cos de Diana Quer, en avançat estat de descomposició després de gairebé 500 dies en el pou, ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Galícia (IMELGA), on se li practicarà l'autòpsia. Serà aleshores quan es confirmi que 'el Chicle' va actuar sol i que va emmanillar i escanyar a Diana la nit del 22 d'agost del 2016.



Assegura que va atropellar la jove

Segons fonts de la investigació, ha usat també com a coartada que va atropellar a la jove madrilenya amb el seu cotxe. L'autòpsia determinarà si va ser aixó o hi va haver-hi o no violació.

Els investigadors de la UCO i de la Policia Judicial de la Comandància de La Corunya també s'han emportat del domicili del sospitós un Alfa Romeo de color gris plata, el cotxe que podria haver utilitzat el dia dels fets.

En paral·lel, la Guàrdia Civil ha traslladat a 'el Chicle' al seu domicili d'Outerio, a Rianxo, per dur a terme un nou registre a l'habitatge familiar, i d'aquí a dependències de la Guàrdia Civil a la Corunya. La seva dona, Rosario R., també va ser detinguda, encara que va quedar ahir nit en llibertat després que es tombés la coartada sobre què va fer la nit que va desaparèixer Diana Quer, quan la jove tornava de les festes de A Pobra do Caramiñal.



Dispositiu de recerca

La confessió de Rosario es va unir hores després, ja de matinada, a la d''el Chicle', que va guiar els investigadors a la nau de Rianxo, a 200 metres de la casa dels seus pares. La nau es troba al seu torn a uns cinc quilòmetres de la ria de Taragoña on va aparèixer el mòbil iPhone 6 de color blanc de Diana Quer el 27 d'octubre del 2016, i a tres quilòmetres d'Outeiro, on viu 'el Chicle'.

Des de la desaparició de la jove es va activar un equip d'investigació conjunt format per guàrdies civils de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Unitat de Policia Judicial de la Comandància de la Corunya.

Al costat d'aquests agents, han participat també activament en la cerca efectius d'Unitats territorials de Seguretat Ciutadana, USECIC, Servei Marítim, Servei Aeri i el Grup de Reserva i Seguretat (GRS). A més, es compta amb el suport dels agents de la Policia Local, membres de Protecció Civil, l'unitat de reguarda d'incendis de la Infanteria de la Marina i multitud de voluntaris que es van anar sumant a la cerca.

La investigació està judicializada en el jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (la Corunya), auxiliat pel número 3 en funcions de guàrdia.