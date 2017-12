Veneçuela tanca l'any amb una taxa d'inflació acumulada de més del 2.700%

La inflació d'aquest mes de desembre a Veneçuela va arribar al 81%, fet que provocarà que el país caribeny tanqui l'any amb una inflació acumulada de més del 2.700%, segons l'estimació preliminar de la firma d'anàlisi financera Ecoanalítica.

Segons recorda el seu director, l'economista Asdrúbal Oliveros, la inflació acumulada del 2016 va ser del 525%.

El Govern i el Banc Central de Veneçuela no publiquen dades sobre la inflació o altres indicadors econòmics des del 2015, per la qual cosa són consultores privades, com Ecoanalítica o Econométrica, les que mesuren aquests fenòmens, dels quals també ofereix càlculs el Parlament, únic poder de l'Estat a mans de l'oposició.

Segons dades d'aquestes fonts, Veneçuela va entrar tècnicament en hiperinflació fa setmanes, en superar el llindar del 50% d'inflació mensual.

D'altra banda, les protestes per falta d'aliments i altres mancances van continuar ahir en diversos estats de Veneçuela, mentre que el president Nicolás Maduro va responsabilitzar el cap del Parlament, l'opositor Julio Borges, de sabotejar les importacions de productes al país. A l'oest de Caracas, els habitants de la zona popular Catia van sortir de nou als carrers.