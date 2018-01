El coordinador general del PP, Martínez Maillo, insta Cs a formar govern

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, va tornar a instar ahir la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que prengui la iniciativa després de ser la primera força política en les eleccions catalanes del 21 de desembre, perquè a causa de l'absència dels diputats independentistes que estan fugits o a la presó, té opcions numèriques d'arribar a acords, per exemple amb els comuns, per configurar una majoria no independentista tant a la mesa del Parlament com en el pròxim Govern català. «Hi ha partit, és clar que hi ha partit, juguem-lo», va emfasitzar. El popular, a més de criticar que Cs no assumeixi les seves responsabilitats perquè té «al·lèrgia a governar i decidir», va advertir que el PP recorrerà davant els tribunals si els partits independentistes intenten fer una reforma exprés del reglament del Parlament per facilitar la investidura de Puigdemont.