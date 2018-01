Cuixart demana als socis d'Òmnium que no es dexin vèncer pel desànim

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va cridar ahir a demanar l'«alliberament dels presos polítics i l'aturada de la repressió també a instàncies europees i internacionals».

En una carta que va enviar als socis d'Òmnium des de la presó, publicada per Nació Digital i recollida per Europa Press, va apostar perquè l'entitat continuï treballant «en defensa dels drets civils» i exigint l'alliberament dels empresonats.

Cuixart va recordar les famílies i amics dels presos sobiranistes, i va demanar als socis d'Òmnium que tinguin esperança: «Us demano que no permeteu que ens venci el desànim; és el que precisament alguns voldrien. Convertim qualsevol pena en esperança, ja que tenim motius suficients».

Cuixart va assegurar que aquest any l'entitat s'esforçarà per defensar el model d'escola catalana. També va qualificar el 2017 com un any dur, però que «serà recordat per la consecució d'èxits col·lectius d'un mèrit colossal».

Jordi Cuixart s'acomiada en la missiva de la següent manera: «Des de Soto del Real, per a tots els Països Catalans i el món sencer: Feliç any nou 2018, que la cultura ho inundi tot. I més confiança que mai, ens tenim els uns als altres», conclou.