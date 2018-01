JxCat manté contacte «permanent» amb ERC i la CUP per investir Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) insisteix en investir el seu cap de llista, Carles Puigdemont, després que es constitueixin -a partir del 17 de gener- el Parlament i la Mesa. Fonts de la formació independentista més votada a les eleccions del 21-D consultades per l´ACN han subratllat que JxCat manté contacte "permanent" amb ERC i la CUP tant des de Barcelona com des de Brussel·les, per tal de garantir el compliment del resultat electoral i revertir el 155 i les seves conseqüències. Segons les mateixes fonts, les converses continuaran en els pròxims dies per arribar a un acord amb la resta de partits independentistes, tant per a investir el president destituït, com per constituir el Parlament i elegir la Mesa.

Tot i això, des de JxCat no han respost la demanda del portaveu d´ERC, Sergi Sabrià, que aquest dimarts al matí ha reclamat que la formació que encapçala Puigdemont aclareixi com farà efectiu el retorn del president destituït. En una línia semblant, l´organització política Endavant -vinculada a la CUP- ha exigit en un comunicat que Puigdemont concreti el seu pla en cas de ser investit.

Des de JxCat reiteren que després de les eleccions el govern espanyol ha d´acceptar el resultat del 21-D i rectificar, reparar i restituir la situació anterior al 155. És a dir, alliberar els "presos polítics", i permetre el retorn dels "exiliats" amb "seguretat i garanties" perquè puguin exercir els seus drets amb "plenitud".