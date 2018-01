Mor un policia i tres més són ferits en les protestes ciutadanes contra el règim iranià

Un policia va morir i tres més van resultar ferits per trets durant els disturbis registrats ahir enmig de protestes ciutadanes a les principals ciutats iranianes, segons ha confirmat un portaveu de la Policia.

«Un dels violents es va aprofitar de la situació a la ciutat de Najafabad i va disparar les forces policials amb un fusell de caça. Tres agents van resultar ferits i un d'ells és ja un màrtir», va explicar el portaveu policial Said Montazer al-Mahdi, citat per la televisió pública iraniana.

Des de dijous passat, a l'Iran s'estan registrant les protestes més greus des de les que van tenir lloc el 2009 arran de la reelecció del president Mahmud Ahmadinejad. Les protestes van començar a Mashhad, segona ciutat del país, i s'han estès a altres ciutats, inclosa Teheran. La televisió estatal va informar ahir d'almenys deu morts només el diumenge.

Inicialment, els manifestants reclamaven millores econòmiques i protestaven contra la pujada dels preus, però en molts llocs s'ha passat a consignes en contra de l'estament religiós que governa el país, inclòs el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei. Així, en algunes ciutats s'han escoltat cants d'«avall el dictador».

Ahir era palesa la presència de les forces de seguretat a la capital, Teheran, on, tot i això, sorgeixen concentracions de protesta espontànies que es dissolen ràpidament, tot i que el descontentament és palpable, malgrat les crides a la calma del president Hassan Rohani. Agents antiavalots i canons d'aigua van desplegar-se en els punts estratègics de Teheran i la policia va detenir 200 persones només a la capital, segons va informar una font de les forces de seguretat a l'agència de notícies semioficial ISNA.

A més, es va bloquejar l'accés a l'aplicació de missatgeria instantània Telegram i a la xarxa social Instagram, principals eines de comunicació de les protestes.

La televisió pública va mostrar cotxes cremats i va informar d'intents d'assalt a comissaries i instal·lacions militars durant la jornada de diumenge, segons recull el corresponsal del diari The New York Times, que assegura que hi ha hagut protestes arreu del país persa, en ciutats com Karaj, Qazvin, Qaemshahr, Dorud o Tuyserkan.