Presó sense fiança per a l'autor confés de l'assassinat de la jove Diana Quer

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 3 de Ribeira, en funcions de guàrdia, va decretar ahir presó provisional incomunicada i sense fiança per a José Enrique Abuín Gey, el qual és «sospitós d'haver acabat amb la vida de Diana Quer» i d'haver intentat raptar una altra jove ahir a Boiro. L'home, conegut com el Chicle, es va acollir al dret a no declarar davant la magistrada.

Abuín Gey va arribar als jutjats de Ribeira procedent de la caserna de Lonzas, a la Corunya, poc abans de les 8.50 hores d'ahir, després de complir-se les 72 hores de màxim legal per passar a disposició judicial. El detingut, però, va rebutjar prestar declaració per cap dels delictes que se li imputen. Després d'una maratoniana jornada de sis hores, la jutgessa va emetre una interlocutòria en la qual va enviar a la presó el Chicle, que poc després de les tres de la tarda va sortir de l'edifici judicial en direcció a la presó de Teixeiro.

Qui sí que va fer declaracions va ser el seu advocat, Ramón Sier-ra, que va assegurar a la sortida dels Jutjats de Ribeira que el seu client «es troba psicològicament afectat per la seva situació processal» i va asserverar que Enrique Abuín en cap moment s'ha reconegut com a autor de cap delicte dolós ni d'assassinat ni d'homicidi». De la mateixa manera, Ramón Sierra va assegurar que «mai» se l'ha reconegut com a autor de cap delicte de tipus sexual i que «no hi ha cap indici racional» a la causa que hi hagi hagut «un delicte contra la llibertat sexual», cosa que va qualificar de «radicalment fals». No obstant això, en la interlocutòria la jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi dolós per aquest cas i de detenció il·legal. Tot i que va rebutjar explicar el que el seu defensat va declarar davant la Guàrdia Civil, el lletrat va subratllar que «no hi ha hagut cap referència a cap estrangulament» i que no s'ha reconegut autor «de cap delicte d'homicidi dolós o assassinat». Sense entrar en més detalls, va suggerir que un atropellament seria considerat «homicidi per imprudència», i no intencional. Ramón Sierra va dir que el seu client es troba «psicològicament afectat» per la seva «situació processal» i va avançar que demanarà una pericial psiquiàtrica sobre el seu estat mental per detectar «qualsevol tipus d'anomalia psíquica» que pugui afectar una hipotètica condemna.

Finalment, el lletrat va dir que el seu client va «col·laborar» amb la Justícia, tal com «recull el propi atestat de la Guàrdia Civil, entre altres coses», i va facilitar la troballa del cadàver per, segons expressions textuals d'ell, «mitigar en la mesura que es pugui el sofriment de la família».



Reincident

Segons recull la interlocutòria, i a l'espera del que «ofereixi la instrucció», Enrique Abuín és sospitós d'haver comès els delictes de detenció il·legal en grau de temptativa i de robatori amb violència en relació amb l'intent de segrest d'una jove fa una setmana. La qualificació es fa de forma provisional a l'espera, que estima que es confirmi, que el detingut hagués intentat atemptar contra la integritat sexual o la vida de la víctima. A més, en relació amb el cas Diana Quer, se l'investiga per un delicte de detenció il·legal i un homicidi dolós, «sense perjudici que l'avanç de la investigació pugui permetre altres qualificacions més greus, com la d'assassinat».

La jutgessa va acordar el seu ingrés a la presó per entendre que existeix «risc de fugida i de reiteració delictiva», així com per «evitar l'ocultació, alteració o destrucció de proves». A l'investigat li consten antecedents judicials contra la seguretat vial i contra la salut pública. La incomunicació es va adoptar a petició del ministeri fiscal a causa de «l'elevat risc de destrucció de fonts de prova per part de l'investigat» i, en particular, «que aquest pretengui influenciar la declaració dels testimonis dels fets, la qual cosa podria frustrar el bon fi de la investigació».



Confessió precipitada

Gairebé 500 dies després de la seva desaparició, el 22 d'agost del 2016, a A Pobra do Caramiñal (la Corunya), la Guàrdia Civil va trobar aquest diumenge el cos de la jove madrilenya Diana Quer en una nau abandonada de la parròquia d'Asados, al municipi de Rianxo (la Corunya).

Va ser el principal sospitós del cas, José Enrique Abuín Gey, conegut com el Chicle, qui va portar als agents de la Unitat Central Operativa (UCO) fins a aquesta antiga nau de gasoses i posterior botiga de mobles cap a les 5 de la matinada. El Chicle va confessar el crim la matinada del diumenge després que la seva dona, Rosario R., canviés la seva versió la tarda de dissabte i negués que havia passat amb el seu marit la nit del dia en què va desaparèixer Diana Quer. La dona va quedar en llibertat a última hora del dissabte, després de declarar a la Comandància de la Corunya. Després de quedar sense coartada quan va intentar agredir una altra jove al municipi de Boiro (la Corunya), el Chicle va passar a acaparar les principals línies de la investigació al seu voltant. El detingut va confessar que havia llançat la jove a un pou prop d'una nau industrial, on els agents dels Grups Especials d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) van localitzar restes humanes després de més de cinc hores de cerca.