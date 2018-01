ANC i Òmnium demanen rebre els Reis de groc a Manresa

L'ANC de Manresa i Òmnium Cultural al Bages han demanat que la gent acudeixi a la cavalcada dels Reis d'Orient a Manresa lluint algun símbol de color groc per mostrar la solidaritat amb els presos sobiranistes.

La dues entitats ho van demananar ahir en sengles anotacions a Twitter, en les quals adjunten un cartell amb el lema «Rebem la cavalcada de Reis de groc» i en què es veu el dibuix dels tres Reis sostenint un llaç groc.

Les dues entitats han escollit Manresa perquè és la ciutat triada per TV3 per a la retransmissió d'aquest any de l'arribada dels Reis. L'any passat va ser polèmica la iniciativa que van dur a terme l'ANC i Òmnium Cultural a Vic, ja que van demanar acudir a la cavalcada d'aquest municipi amb un farolet amb l'estelada, la bandera independentista.