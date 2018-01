Una espurna elèctrica o residus s'apunten com a causa del foc forestal a Castelldefels

Els Bombers de la Generalitat van donar per extingit ahir al migdia, poc depsrés de la 1, l'incendi forestal de Castelldefels, que ha cremat finalment 6,8 hectàrees de vegetació del Parc Natural del Garraf. Una espurna en una torre elèctrica o la presència de residus podrien ser entre les causes d'aquest foc que es va originar el dia 1 de gener i es va extingir duran la jornada d'ahir.

Ahir al matí, un total de set dotacions dels Bombers, juntament amb l'ADF de Castelldefels i de Sant Ramon, van estar revisant i remullant la zona i finalment es van retirar del lloc, al Poal de Castelldefels. Així mateix, des de Protecció Civil de la Generalitat van donar per finalitzada la prealerta del pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), després que els Bombers de la Generalitat donessin per controlat l'incendi a les 07.41 hores del matí.

D'altra banda es continuaven investigant les possibles causes d'aquest incendi forestal. Les primeres investigacions apuntaven que una espurna en una torre elèctrica o la presència de residus urbans podrien ser les possibles causes de l'incendi.