La mare de la jove es personarà com a acusació particular en la causa judicial

La mare de Diana Quer es personarà com a acusació particular en la causa judicial que investiga la mort de la seva filla, segons va assenyalar el seu advocat, Pedro Víctor de Bernardo.

El lletrat va anunciar que formularà avui la petició de personació en el procediment, després de la reobertura aquest dimarts de la causa al Jutjat d'Instrucció i Primera Instància número 1 de Ribeira. El procediment va ser arxivat provisionalment l'abril d'aquest any per falta d'indicis.

Segons van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSXG), s'està acabant de redactar la interlocutòria per la qual quedarà oficialment reobert el cas. A l'espera que continuï la investigació, De Bernardo considera que el resultat de l'informe forense pot ser «determinant i fonamental» per aclarir els motius de la mort de Diana Quer i, d'aquesta manera, el tipus delictiu pel qual poden acusar el Chicle, assassí confés de la jove. L'advocat de la mare de Diana Quer ha fet una valoració «positiva» de la roda de premsa d'ahir de la Unitat Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la Comandància de la Corunya i el delegat del Govern a Galícia, Santiago Villanueva. De Bernardo va mostrar el seu «suport i agraïment pel seu treball especialment a l'UCO i a tot el dispositiu de les autoritats desplaçat fins a la Corunya».

Per la seva banda, Valeria, la germana de Diana, va assenyalar a Twitter que esperava que l'autòpsia «surti bé» per tenir «la pau que aquest ésser no l'hagi fet patir més encara del que s'espera». «Que dures són les nits des que vam rebre l'última notícia. No puc dormir des de fa dies. Et trobo a faltar, germaneta», lamenta a les xarxes socials.