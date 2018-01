El PNB no negocia els pressupostos de l'Estat perquè «no hi ha estabilitat»

La presidenta del PNB de Biscaia, Itxaso Atutxa, va afirmar que no hi ha una «situació política de suficient tranquil·litat a l'Estat», després del que ha passat a Catalunya, per afrontar la possible negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

En una entrevista a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, es va referir així a les paraules del ministre d'Economia, Luis de Guindos, que va assegurar que existeixen «vímets per fer un cistell», en referència a un hipotètic acord del PNB als PGE.

Atutxa va afirmar que desconeixen si hi ha vímets perquè «ni tan sols» coneixen el projecte, però va indicar que el que és «obvi i clar» és que «no hi ha una situació política de suficient tranquil·litat a l'Estat» com «per afrontar aquesta possible negociació». La qüestió catalana, segons la dirigent jeltzale, ha estat definitiva en aquest sentit.

«Ho vam dir fa uns mesos i ho seguim dient ara, fonamentalment tampoc no ha variat res. Hem d'estar esperant a veure què passa en les properes dues setmanes, possiblement amb la constitució del nou Parlament i espero que amb la formació d'un nou Govern i, sobretot, la normalització de la situació política a Catalunya, que determina molt la política a l'Estat», va afegir Atutxa, que va recordar que Puigdemont és a Brussel·les i hi ha persones empresonades. Al seu parer, serà «clau» que es produeixi una «normalització» de la situació i creu que, per a això, «queda molt».

Atutxa espera que hi hagi una formació del Govern «normalitzada», però considera que «la normalització va més enllà» de la conformació de l'Executiu català.

En aquest sentit, confia que el Govern espanyol i el que es conformi a Catalunya comencin «una nova era d'enteniment o, almenys, de diàleg», la qual cosa precisa de «voluntat per les dues parts». Per tant, espera que això es modifiqui i es produeixi «una altra actitud» per part de l'Executiu de Mariano Rajoy, que «haurà de donar algun pas més enllà de l'aplicació estricta de la llei».

Preguntada per si el PNB estaria disposat a fer taula rasa una vegada es retiri l'article 155 de la Constitució, Atutxa ha indicat que no es pot oblidar que s'ha aplicat i ha manifestat que un partit com el PNB «recorda la seva pròpia història i la que la circumda». «No dirè que hi ha un abans i un després, però s'ha obert una porta molt important i hi ha hagut més d'un ministre del Govern Rajoy i alguns altres líders no solament del PP, sinó de forces d'esquerra, que ens han recordat que, una vegada oberta aquesta via, també es podia desenvolupar en altres llocs. Una claríssima amenaça», va assenyalar.