El PP considera «imprescindible» que la Generalitat estigui en el nou model de finançament de les comunitats autònomes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha assegurat que és «imprescindible» que Catalunya sigui present en el nou model de finançament autonòmic, perquè, segons ha dit, no poden passar a un escenari en el qual no tinguin en compte «tots els Governs autonòmics». A més, va advertir que el nou Govern tindria «molt difícil» explicar als catalans per què no participa en aquesta via de diàleg que s'obre per millorar el finançament.

En una entrevista a Europa Press, Maillo va indicar que el Govern espanyol vol consensuar el nou model de finançament i que no es repeteixi «l'error» del 2009, quan l'Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero va negociar el sistema de finançament només «amb una part». En ser preguntat si és possible un model de finançament autonòmic si Catalunya no hi participa, va recalcar que «és imprescindible que Catalunya sigui present en el model». «No podem tornar a repetir l'error del 2009, que va consistir en el contrari, un model de finançament només negociat amb una part. Però tampoc no podem passar a un altre escenari en el qual no tinguem en compte tots els governs autonòmics, inclòs Catalunya», va dir. De la possibilitat que es formi un Govern independentista i no vulgui participar en la negociació, va assenyalar que això «serà un problema», però va recordar que Catalunya «no són només els independentistes».