Zoido explicarà el dipositiu policial de l'1-O el 18 de gener al Senat

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, compareixerà el proper 18 de gener al Senat per donar explicacions sobre l'operatiu policial del referèndum de l'1-O, que va deixar un total de 1.066 ferits per les càrregues policials, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Zoido compareixerà en el si de la comissió d'Interior, que es reunirà de manera extraordinària. Zoido ha demanat comparèixer a petició pròpia després que dos grups de la cambra alta (PSOE i Grup Mixt) també ho haguessin sol·licitat. De fet, ha estat el senador del Grup Mixt Jon Iñarritu (EH-Bildu) qui ha difós a través del seu compte de Twitter la citació del Senat. La sessió està prevista per a les deu del matí i el titular d'Interior tindrà l'oportunitat de donar detalls de l'operatiu batejat com a Copèrnic, que, des de final de setembre fins a final de desembre, ha mobilitzat milers de policies estatals i guàrdies civils a Catalunya.

La comissió d'Interior serà l'escenari on Zoido donarà detalls sobre l'operatiu policial que va organitzar l'Estat a Catalunya per intentar aturar el referèndum de l'1-O i que s'ha allargat fins a finals de desembre, amb milers de policies traslladats a Catalunya. Zoido va demanar comparèixer a petició pròpia però dos grups ja havien demanat explicacions al ministre: PSOE i Grup Mixt. La compareixença de Zoido es farà just l'endemà de la data fixada pel president espanyol, Mariano Rajoy, per a la constitució del Parlament.

D'altra banda, aquesta nit passada estava previst que marxés el darrer ferri que allotjava agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil des dels dies previs al referèndum de l'1 d'octubre. Es tracta del GNV Rhapsody, que anit havia de deixar el Port de Barcelona amb destinació Tànger. Segons fonts del Port de Barcelona, la naviliera havia de desplaçar el buc al Moll de Ponent, des d'on tenia previst incorporar-se a la línia comercial Gènova-Barcelona-Tànger, operativa des de fa anys i que es dedica al transport de càrrega i passatgers. La naviliera ha decidit finalment destinar el vaixell a cobrir aquesta línia després de donar servei durant més de tres mesos al ministeri d'Interior espanyol allotjant els agents de la resta de l'Estat desplaçats a Catalunya, juntament amb el Moby Dada, conegut com el vaixell del Piolín, i el GNV Azzurra, que ja va deixar el port català amb destí a Gènova.

El GNV Azzurra va atracar al port de Tarragona a mitjan setembre, i el 16 de novembre, quan el Moby Dada va marxar de Barcelona, el va substituir.