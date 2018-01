Cs retirarà el suport als pressupostos si el PP no aparta una senadora imputada

Cs ha amenaçat de retirar el suport al PP i fer naufragar acords futurs –inclòs el dels pressupostos de l'Estat per al 2018– si la formació de Mariano Rajoy no aparta la senadora Pilar Barreiro, imputada a la trama de corrupció Púnica. El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va recordar que, en l'acord d'investidura que va permetre fer president Rajoy, el PP es va comprometre a fer fora qualsevol càrrec públic imputat per cor-rupció. Per això, després que aquest dimecres el Suprem hagi citat Barreiro per al proper 15 de gener, Cs ha pressionat els populars perquè compleixin la seva paraula. «Si no ho fan demostrarien que el partit del govern no té paraula i que no són de fiar, i això dificultaria enormement arribar a altres acords», va dir Villegas.