La decisió dels magistrats del Suprem sobre si deixen Junqueras en llibertat no es farà pública aquest dijous

La decisió dels tres magistrats del Tribunal Suprem sobre si Junqueras pot sortir en llibertat no es prendrà aquest dijous.

Els magistrats Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han estat una hora i mitja deliberant després de la vista però han decidit donar per acabada la reunió i, per tant, la decisió no es coneixerà avui.

La deliberació es reprendrà divendres però fonts judicials no confirmen quan es farà pública la resolució de la sala del Suprem designada per resoldre el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Junqueras.

La sala té sobre la taula les peticions de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per VOX) que consideren que cal mantenir Junqueras entre reixes perquè existeix risc de reiteració delictiva.

En canvi, la defensa –exercida per Andreu van den Eynde- sol·licita la llibertat i argumenta que Junqueras aposta per la negociació política i les vies pacífiques, que el clima a Catalunya s'ha calmat i que s'ha de garantir el seu dret de participació política perquè ha estat escollit diputat.