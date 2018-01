Els docents investigats per comentaris sobre l'1-O neguen haver criticat la policia dins l'aula

Els docents de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) investigats per uns suposats comentaris despectius contra la policia arran de les càrregues de l'1-O han negat els fets davant la Guàrdia Civil. Aquest dijous han declarat 6 dels 11 investigats, a petició de la Fiscalia de Barcelona, després que diverses famílies denunciessin que l'endemà del referèndum es van produir debats a l'aula on es va criticar l'actuació de la Guàrdia Civil durant les votacions. La directora de Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, Núria Vallduriola, ha assegurat que els professors "només van debatre de manera democràtica, escoltant totes les versions, sense emetre cap opinió personal". Vallduriola ha explicat que estan acusats d'incitació a l'odi, de delicte moral i també hi ha algun cas d'amenaces, i ha lamentat que es "qüestioni" el rigor dels docents per la situació política actual. Per aquest motiu, ha reclamat que es "desmenteixin" les acusacions.

Des de poc abans de les 10 h i fins poc després de les 12 h, els sis docents citats aquest dijous a la Ciutat de la Justícia han contestat les preguntes de la Guàrdia Civil, les quals han estat "molt concretes, sobre els fets ocorreguts en una hora i una classe determinades durant el 2 d'octubre", ha detallat Vallduriola a les portes de l'edifici judicial.

La directora de Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat ha insistit que aquell dia l'Institut el Palau va celebrar una concentració silenciosa "en defensa de la no violència, com es va fer pràcticament a tot arreu, sense cap manifest", i ha afegit que posteriorment "els nois van voler debatre dins de l'aula sobre els fets del dia anterior". "Va ser un debat totalment espontani que van demanar alguns alumnes", ha subratllat, tot recordant que això va ocórrer a diverses classes d'ESO i Batxillerat.

A parer de diverses famílies, durant aquest debat alguns professors van fer comentaris despectius vers l'actuació de la Guàrdia Civil durant el referèndum, fet que ha motivat les denúncies que ara s'investiguen. Vallduriola, però, sosté que el debat va ser "democràtic" i que cap professor va cometre cap falta. Respecte les acusacions dels denunciants, ha apuntat que possiblement dins l'aula va haver algun comentari "efusiu" per part d'algun alumne, que els docents haurien reconduït per garantir el respecte entre els joves.

En aquest sentit, Núria Vallduriola ha negat que cap professor senyalés concretament cap alumne per ser fill de Guàrdia Civil, com algunes famílies han difós per les xarxes socials –al centre hi ha un gran nombre de fills de membres del cos policial, ja que la Comandància és molt a prop de l'institut-. "No sabem la professió dels pares de tots els alumnes, no els tenim pas detectats", ha insistit, recordant que a l'Institut El Palau "hi ha molts alumnes fills de Guàrdia Civils des de fa molts anys i mai hi ha hagut cap reclamació".

De fet, Vallduriola ha assegurat que ara tampoc ha arribat cap queixa directa als Serveis Territorials. "Això ens sap greu", ha afirmat, explicant que el Departament "té instruments per donar resposta a situacions com aquesta". Tot i no haver rebut cap queixa formal, quan el cas va transcendir mediàticament, Ensenyament va posar a disposició de les famílies denunciants l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), que haurien refusat.

Al mateix temps, la directora territorial al Baix Llobregat ha destacat que els professors investigats "no són novells", i ha lamentat que les denúncies actuals hagin significat "un abans i un després" en la història d'aquest institut, motiu pel qual ha desitjat "que tot acabi com un ensurt que s'ha sortit de mare, i que tot torni a la normalitat". "No s'ha de polititzar mai els centres educatius. Nosaltres el que volem és educar", ha conclòs.

Pel que fa a la resta dels docents investigats arran de les mateixes denúncies, 3 d'ells ja van respondre les preguntes de la Guàrdia Civil abans del 21 de desembre. Els 2 restants, segons ha apuntat Núria Vallduriola, estan a l'espera de rebre la data de citació, que es preveu a partir del 8 de gener. En funció de totes aquestes declaracions, la Fiscalia decidirà si hi ha indicis de delicte i si presenta una querella per a què la justícia ho investigui.