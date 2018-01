Les entitats municipalistes recorren l'anul·lació del protocol de pobresa energètica

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalu-nya (FMC) han presentat recursos d'apel·lació contra la sentència del 4 de desembre de l'any passat, per la qual es declara la nul·litat del protocol per a l'aplicació de la Llei de pobresa energètica. La sentència, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, dóna validesa a la impugnació feta per Endesa. Per a les entitats, el protocol no és susceptible d'impugnació, ja que no es pot considerar una disposició de caràcter general ni un acte administratiu impugnable.

En aquest sentit, sobre el protocol, recorden que, si bé la Generalitat en va fer difusió, és només una proposta elaborada per una comissió de treball que no ha estat aprovada mitjançant una resolució administrativa i ni ha estat signada per ningú; a més de no tenir caràcter obligacional, no pot innovar l'ordenament jurídic amb vocació de permanència en el temps i no pot produir efectes ad extra. En tot cas, el document es va elaborar a l'empara del que determina l'article 6 de la Llei 24/2015, que hores d'ara és plenament vigent, afegeixen les entitats. El president de l'ACM, Miquel Buch, i el de l'FMC, Xavier Amor, han coincidit a assenyalar que «el protocol és una eina resultant del compromís de la Generalitat i la representació civil i institucional catalana per fer front a la pobresa energètica en els termes que fixa la Llei 24/2015. Les entitats municipalistes el que fem és defensar aquest compromís».