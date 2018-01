Ferran Bel demana un pacte amb l'Estat pel retorn de Puigdemont

El retorn del president de la Generalitat destituït per l'aplicació de l'article 155, Carles Puigdemont, per tal d'esdevenir de nou president de Catalunya estaria condicionat a un pacte polític amb l'estat espanyol, segons va dir ahir el diputat del PDECat i batlle de Tortosa Ferran Bel a Cuatro.

El diputat va dir que la investidura de Puigdemont havia de donar-se «amb garanties jurídiques i democràtiques» i que, per tant, aquest tornaria en cas d'aconseguir un pacte amb l'estat per evitar la seva detenció. Bel va remarcar que «cal buscar totes les possibilitats», i fins i tot va referir-se a la via telemàtica per investir el president cessat. El batlle de Tortosa va afirmar que la seva prioritat és que el 17 de gener «Puigdemont pugui prendre l'acta in situ», i va recordar que «l'independentisme ha tornat a guanyar a Catalunya, (...) i sabrem estar a l'altura de les circumstàncies».

Finalment, Bel va instar el Govern central a fer «una reflexió democràtica» sobre com vol ser percebut a Europa i a la resta del món.