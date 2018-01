La Generalitat presentarà avui dos recursos pels béns de Sixena

La Generalitat té previst presnetar avui al Tribunal Suprem (TS) dos recursos pels béns de Sixena, un de cassació i un d'extraordinari per infracció processal, segons van confirmar fonts ministerials. Segons van explicar, el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, com a conseller de Cultura, ha autoritzat la presentació dels recursos «en respecte a les garanties i drets processals que estableix» el sistema jurídic espanyol.

Així mateix, Méndez de Vigo ha autoritzat aquests recursos per evitar que la Generalitat pugui recórrer el procés al Tribunal Constitucional en al·legar «indefensió». El ministre va avançar el 15 de desembre en roda de premsa després del Consell de Ministres la seva disposició a autoritzar un recurs de cassació. «Aquesta és una controvèrsia entre dues comunitats autònomes molt estimades que podia haver-se resolt amistosament. S'ha resolt jurídicament, s'ha complert la sentència, però si els serveis jurídics de la Generalitat estimen que és necessari recórrer en cassació, jo ho autoritzaré i al final serà el Suprem qui decideixi», va assenyalar llavors el ministre.

Davant l'anunci dels dos recursos, el president del Govern aragonès, Javier Lambán, va qualificar de «desalentador» que el Govern central «s'hagi posicionat sempre amb la Generalitat de Catalunya i en contra d'Aragó» en el litigi dels béns de Sixena.

Lambán va afirmar que lamenta «molt» que el Govern central, «més que actuar com el Govern de tots, estigui actuant com el Govern d'una part d'Espanya contra una altra part d'Espanya». Lambán va assenyalar que l'Executiu aragonès i la seva comunitat han acreditat «la seva lleialtat constitucional d'una manera exemplar» i «resulta força desalentador» que el Govern central, en aquesta qüestió, «s'hagi posicionat des de sempre, des del principi, amb Catalunya, amb la Generalitat» i «ni tan sols hagi estat neutral».



Regal polèmic

Alguns alcaldes de pobles de Lleida que han rebut com a regal de Nadal el llibre Tejidos de vecindad, editat pel Govern d'Aragó per estrényer els vincles històrics entre Aragó i Catalunya, estan retornant l'obsequi pel seu pròleg, on Lambán, i el president de la Diputació de Saragossa, Juan Antonio Sánchez, critiquen el procés independentista i la negativa de la Generalitat a complir sentències sobre els béns de Sixena, segons van confirmar l'Ajuntament d'Alcar-ràs i l'alcalde de Seròs.